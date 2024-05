Risikomanagementstrategie: Strategiedekodierung durch maschinelles Lernen

Die Studie "Deep Decoding of Strategies" wurde am 6. Juni 2022 veröffentlicht und am 5.Mai 2024 zuletzt aktualisiert. Die Hauptautoren der Studie sind Jean-Jacques Ohana, Eric Benhamou, David Saltiel und Beatrice Guez, die alle für Ai for Alpha tätig sind. Die Studie entstand in Zusammenarbeit mit der Universität Paris Dauphine und PSL Research University.

Die Studie zielt darauf ab, die Anwendung von maschinellem Lernen im Bereich des quantitativen Risikomanagements zu erforschen und zu erweitern. Die Forschung wurde mit dem Ziel durchgeführt, eine effektive Methodik zur Nachbildung und Analyse von Investmentstrategien zu entwickeln.