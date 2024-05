Nina Raftopoulo: "Wir ermutigen jeden, mit dem Kunstsammeln zu beginnen"

Nina Raftopoulo :

Manche Sammler:innen lassen sich spontan von einem bestimmten Werk inspirieren, das sie zufällig entdecken, während andere gezielt nach bestimmten Künstler:innen suchen, aber dennoch dem Zufall überlassen, welche Arbeiten letztendlich ihren Weg in ihre Sammlung finden. Außerdem können Umstände wie Auktionsergebnisse, Ausstellungen oder sogar persönliche Begegnungen mit Künstler:innen oder anderen Sammler:innen den Zufall in die Auswahl einspielen. In gewisser Weise kann der Zufall dazu beitragen, dass eine Kunstsammlung eine organische und einzigartige Zusammensetzung erhält. Ich persönlich glaube aber nicht an Zufall. Es wäre zu einfach, unsentimental und geheimnislos.