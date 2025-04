Neue Nationalbank-Zahlen: Österreichs Auslandsinvestitionen auf Rekordniveau

Ohne große mediale Begleitmusik hat die OeNB in den letzten Wochen die neuesten Zahlen für Direktinvestitionen auf ihrer Homepage publiziert.

Insgesamt ist der Bestand aller Investitionen aus Österreich per Ende 2024 auf einen Rekordwert von fast 280 Milliarden Euro gewachsen, ein Plus von zehn Prozent. Bei den größten Zielländern gab es auch große Zuwächse, allen voran Deutschland mit 45,7 Milliarden Euro (plus 16,6 Prozent zum Vorjahr), die USA mit 23,7 Milliarden Euro (plus 18,5 Prozent) und die Niederlande mit 18,7 Milliarden (plus 21,4 Prozent).

In der Interpretation der Zahlen weist die OeNB darauf hin, dass mehr als die Hälfte der Zuwächse auf Preis- und Wechselkurseffekte sowie reinvestierte Gewinne zurückzuführen ist. Eine oft verbreitete Erzählung - die rezessionsgeplagte Industrie weiche in neue Märkte aus, etwa die USA – lässt sich aus den Zahlen nur bedingt heraus lesen. „Im Falle der USA trägt der starke US-Dollar maßgeblich zur Bestandserhöhung bei, sowie reinvestierte Gewinne von österreichischen Konzernen, die bereits in den Vereinigten Staaten vertreten waren", so die Nationalbank auf trend-Anfrage.