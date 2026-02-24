Zurich will Lebensversicherer Clearview übernehmen

Zurich und Clearview ergänzten sich im Bereich Lebensversicherungen hervorragend, gibt sich der australische Versicherer darin überzeugt. Die Übernahme steht unterdessen noch unter einer Reihe von Vorbehalten, darunter der Zustimmung der zuständigen Behörden.

Zustimmung hat laut der Mitteilung auch der größte Clearview-Aktionär Crescent Capital Partners Shareholders signalisiert. Dieser hält einen Anteil von 25,4 Prozent der Clearview-Aktien. An der australischen Börse haben die Clearview-Titel am Dienstag um gut 16 Prozent auf einen Preis von 0,625 australische Dollar angezogen.