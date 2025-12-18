Zeiss 2024/25 dank Chipsparte SMT gewachsen

©APA/APA/AFP/DAMIEN MEYER
Dank des starken Wachstums seiner Chip-Sparte hat der Technologiekonzern Zeiss das Geschäftsjahr 2024/25 mit 9 Prozent mehr Umsatz abgeschlossen. Die Erlöse wuchsen auf 11,89 Mrd. Euro, wie das deutsche Stiftungsunternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg gegenüber dem Jahr davor von 1,44 auf 1,55 Mrd. Euro. Das Ergebnis spiegle die zunehmenden geoökonomischen und politischen Herausforderungen wider, hieß es.
Dies zeige sich in einem gemischten Bild in den vier Sparten. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sei angespannt. "Zeiss befindet sich nach wie vor in einem dynamischen und herausfordernden Geschäftsumfeld", sagte Vorstandschef Andreas Pecher.
Getragen wurde das Wachstum vor allem von der größten Sparte Semiconductor Manufacturing Technology (SMT), die Ausrüstung für die Fertigung von Mikrochips herstellt. SMT steigerte den Umsatz um 23 Prozent auf 5,05 Mrd. Euro. Zum Gewinnbeitrag der Sparte wollte eine Firmensprecherin nichts sagen.
