Zeiss 2024/25 dank Chipsparte SMT gewachsen

Dies zeige sich in einem gemischten Bild in den vier Sparten. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sei angespannt. "Zeiss befindet sich nach wie vor in einem dynamischen und herausfordernden Geschäftsumfeld", sagte Vorstandschef Andreas Pecher.

Getragen wurde das Wachstum vor allem von der größten Sparte Semiconductor Manufacturing Technology (SMT), die Ausrüstung für die Fertigung von Mikrochips herstellt. SMT steigerte den Umsatz um 23 Prozent auf 5,05 Mrd. Euro. Zum Gewinnbeitrag der Sparte wollte eine Firmensprecherin nichts sagen.