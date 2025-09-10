Zara-Mutter stark in den Herbst gestartet

In dem im Juli beendeten ersten Halbjahr legte der Umsatz um 1,6 Prozent auf 18,4 Mrd. Euro zu, währungsbereinigt um 5,1 Prozent. Der Nettogewinn stieg um 0,8 Prozent auf 2,8 Mrd. Euro. Die Aktien stiegen an der Börse in Madrid um mehr als sechs Prozent.

Gegenwind im Gesamtjahr durch Währungseffekte

"Wir haben in diesem ersten Halbjahr erneut eine solide Leistung erzielt, mit zufriedenstellenden Umsätzen in einem komplexen Marktumfeld und einer weiterhin hohen Profitabilität", erklärte Vorstandschef Óscar García Maceiras. Für das Gesamtjahr rechne er jedoch mit Gegenwind durch Währungseffekte, die den Umsatz voraussichtlich um rund vier Prozent schmälern werden - mehr als die zuletzt erwarteten drei Prozent. Ursache sei der schwächere Dollar.

Die USA sind für Inditex der zweitgrößte Markt nach Spanien. Experten erwarten, dass sich US-Kunden in der Weihnachtszeit mit ihren Ausgaben zurückhalten werden, da sich die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einfuhrzölle auf die Preise niederschlagen werden. Voraussichtlich wird es den stärksten Rückgang seit der Pandemie geben, wie eine Umfrage von PricewaterhouseCoopers vergangene Woche ergab.

Inditex mit Marken wie Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius und Oysho investiert weiter in seine Logistik und die Modernisierung der Filialen. Ein zweijähriges Programm sieht bis Ende 2025 Investitionen von 900 Mio. Euro pro Jahr vor, um die Logistikkapazitäten zu erweitern.