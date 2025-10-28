UPS übertrifft Erwartungen mit Umsatzprognose

© APA/APA/AFP/EVA HAMBACH home Aktuell Nachrichtenfeed

Eine überraschend starke Umsatzprognose für das vierte Quartal hat die Aktie des US-Paketdienstes UPS beflügelt. Die Titel legten im vorbörslichen Handel an der Wall Street rund 18 Prozent zu. Der Konzern stellte einen Umsatz von rund 24 Mrd. Dollar (20,62 Mrd. Euro) in Aussicht, Analysten hatten im Schnitt mit 23,8 Mrd. Dollar gerechnet. UPS setzt darauf, mit Preiserhöhungen die schwache Nachfrage von Geschäftskunden in den USA auszugleichen.

