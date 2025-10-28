China-Geschäft treibt Danone an

©APA/APA/AFP/DENIS CHARLET
Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal dank einer starken Nachfrage nach Babynahrung und medizinischer Ernährung in China besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 4,8 Prozent auf 6,876 Mrd. Euro, während Analysten mit einem Plus von 4,3 Prozent gerechnet hatten.
Wachstumstreiber war vor allem das Geschäft in der Region China, Nordasien und Ozeanien mit einem Zuwachs von 13,8 Prozent. Dies glich eine Schwäche im umkämpften US-Markt für Kaffeeweißer aus. Damit wuchs Danone stärker als die Konkurrenten Unilever (plus 3,9 Prozent) und Nestlé (plus 4,3 Prozent). Für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Konzern seine Prognose eines Umsatzwachstums zwischen drei und fünf Prozent.
