China-Geschäft treibt Danone an

Wachstumstreiber war vor allem das Geschäft in der Region China, Nordasien und Ozeanien mit einem Zuwachs von 13,8 Prozent. Dies glich eine Schwäche im umkämpften US-Markt für Kaffeeweißer aus. Damit wuchs Danone stärker als die Konkurrenten Unilever (plus 3,9 Prozent) und Nestlé (plus 4,3 Prozent). Für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Konzern seine Prognose eines Umsatzwachstums zwischen drei und fünf Prozent.