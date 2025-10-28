Hafenlogistiker HHLA senkt erneut Gewinnprognose

© APA/AFP/AXEL HEIMKEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat auch wegen der Auswirkungen der US-Zölle erneut die Gewinnprognose gesenkt. Die Hamburger Hafen und Logistik AG erwartet einen Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 160 Mio. und 175 Mio. Euro, wie aus einer Ad-hoc-Mitteilung hervorgeht. Zuvor hatte der Konzern einen Gewinn von 195 bis 215 Mio. Euro prognostiziert. Zunächst berichtete der NDR.

