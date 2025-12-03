Trend Logo
Abo

Zara-Mutter Inditex mit mehr Schwung im dritten Quartal

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ergebnis besser als gedacht
 © APA/APA/AFP/MARTIN LELIEVRE
©APA/APA/AFP/MARTIN LELIEVRE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Frische Herbst- und Winterkollektionen haben der Zara-Konzernmutter Inditex im dritten Quartal Schwung verliehen. Auch im anlaufenden Weihnachtsgeschäft zu Beginn des vierten Quartals zogen die Verkäufe der Spanier weiter an. So stiegen die Umsätze online und in den Shops zwischen Anfang November und Anfang Dezember währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,6 Prozent, wie die im EuroStoxx 50 notierten Spanier am Mittwoch in Arteixo mitteilten.

von

Damit beschleunigte sich das Geschäft weiter. Schon zu Beginn des dritten Quartals hatte die Textilkette mit Marken wie Pull & Bear, Massimo Dutti und Bershka von gutem Anklang neuer Mode berichtet. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres (bis Ende Oktober) kletterte der Erlös um 2,7 Prozent auf 28,2 Mrd. Euro. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet. Belastet wurde der Konzern weiter vom starken Euro. Gegenüber dem ersten Halbjahr baute der Konzern das Wachstum aus, im dritten Quartal lag es währungsbereinigt bei 8,4 Prozent.

Auch beim operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte Inditex (Industria di Diseno Textil) mit einem Plus von 4,8 Prozent auf 5,9 Mrd. Euro die Erwartungen am Markt leicht übertreffen. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn um knapp vier Prozent auf 4,6 Mrd. Euro. Im Gesamtjahr geht das Management weiter von einer weitgehend stabilen Bruttomarge aus und kalkuliert mit einem Gegenwind aus Währungsschwankungen von vier Prozentpunkten beim Umsatz.

This photograph shows the logo of Zara, a subsidiary clothing company of Spanish multinational company Inditex in Paris on August 16, 2025. (Photo by Martin LELIEVRE / AFP)

Über die Autoren

Logo