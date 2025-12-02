Amazon setzt im Cloud-Geschäft auf Nvidia-Technologie

Die NVLink-Technologie, die schnelle Verbindungen zwischen verschiedenen Chiptypen herstellt, gilt als eines der wichtigsten Produkte von Nvidia. Sie soll AWS dabei helfen, größere KI-Server zu bauen, die schneller miteinander kommunizieren können. Geschwindigkeit ist ein entscheidender Faktor beim Training großer KI-Modelle, bei denen Tausende von Rechnern miteinander verbunden werden müssen.

Nvidia wirbt aktiv darum, dass auch andere Chipfirmen seine NVLink-Technologie übernehmen: Neben AWS sind auch Intel und Qualcomm an Bord. "Gemeinsam schaffen Nvidia und AWS die Computer-Infrastruktur für die industrielle KI-Revolution", erklärte Nvidia-Chef Jensen Huang.