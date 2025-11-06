Zalando dank Übernahme von About You mit Wachstumssprung

©APA/APA/dpa/Monika Skolimowska
Die Übernahme des kleineren Rivalen About You hat Zalando einen Wachstumsschub beschert. Das über die Plattform gehandelte Brutto-Warenvolumen (GMV) sei im dritten Quartal um knapp 22 Prozent auf 4,21 Milliarden Euro gestiegen, teilte Europas größter Online-Modehändler am Donnerstag mit. Der Konzernumsatz habe um 26,5 Prozent auf 3,02 Milliarden Euro und der bereinigte operative Gewinn um 3,9 Prozent auf 96,3 Millionen Euro zugelegt.
von
Ein Wachstumstreiber ist das Firmengeschäft. Mit "Zeos" stellt Zalando Drittfirmen unter anderem seine Logistik-Infrastruktur zur Verfügung. Dieses Angebot ergänzt die Shop-Software "Scayle", die von About You entwickelt wurde. Die Firmenkundensparte habe im Berichtszeitraum den Umsatz um 15,6 Prozent auf mehr als 277 Millionen Euro gesteigert und einen Betriebsgewinn von 20 Millionen Euro erwirtschaftet.