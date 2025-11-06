Zalando dank Übernahme von About You mit Wachstumssprung

Ein Wachstumstreiber ist das Firmengeschäft. Mit "Zeos" stellt Zalando Drittfirmen unter anderem seine Logistik-Infrastruktur zur Verfügung. Dieses Angebot ergänzt die Shop-Software "Scayle", die von About You entwickelt wurde. Die Firmenkundensparte habe im Berichtszeitraum den Umsatz um 15,6 Prozent auf mehr als 277 Millionen Euro gesteigert und einen Betriebsgewinn von 20 Millionen Euro erwirtschaftet.