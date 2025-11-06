Anziehende Handy-Nachfrage gibt Qualcomm Auftrieb

© APA/APA/AFP/JOSEP LAGO home Aktuell Nachrichtenfeed

Der wachsende Bedarf an modernen Handys hat Qualcomm zu einem überraschend starken Quartalsergebnis verholfen. Zudem äußerte sich der weltgrößte Anbieter von Smartphone-Chips am Mittwoch optimistisch zu den weiteren Aussichten. Viele Verbraucher tauschten Mittelklasse-Geräte in leistungsstärkere Premium-Modelle ein, um neue KI-Funktionen nutzen zu können, sagte Qualcomm-Chef Cristiano Amon der Nachrichtenagentur Reuters. Dieses Phänomen sei weltweit zu beobachten.

