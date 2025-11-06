Anziehende Handy-Nachfrage gibt Qualcomm Auftrieb

©APA/APA/AFP/JOSEP LAGO
Der wachsende Bedarf an modernen Handys hat Qualcomm zu einem überraschend starken Quartalsergebnis verholfen. Zudem äußerte sich der weltgrößte Anbieter von Smartphone-Chips am Mittwoch optimistisch zu den weiteren Aussichten. Viele Verbraucher tauschten Mittelklasse-Geräte in leistungsstärkere Premium-Modelle ein, um neue KI-Funktionen nutzen zu können, sagte Qualcomm-Chef Cristiano Amon der Nachrichtenagentur Reuters. Dieses Phänomen sei weltweit zu beobachten.
Das Unternehmen verbuchte im abgelaufenen Vierteljahr einen Umsatz von 11,27 Milliarden Dollar und einen Gewinn von drei Dollar je Aktie. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 stellte es Erlöse von 11,8 bis 12,6 Milliarden Dollar und einen Gewinn zwischen 3,30 und 3,50 Dollar je Aktie in Aussicht.