Continental mit Verlust im dritten Quartal

Continental verwies auf Währungseffekte bei der Trennung von ausländischen Tochtergesellschaften im Rahmen des Aumovio-Spinoffs und einen Unterschied zwischen dem Nettovermögen von OESL und dem erwarteten Verkaufspreis. Finanzchef Roland Welzbacher sagte, das dritte Quartal sei von Sondereffekten wegen der strategischen Neuaufstellung geprägt gewesen.

Der bereinigte Betriebsgewinn ging im Sommerquartal um 14,9 Prozent auf 565 Millionen Euro zurück. Continental verwies darauf, dass vor Jahresfrist eine Zahlung von Vitesco in Höhe von 125 Millionen Euro eingegangen sei, welche den Gewinn höher habe ausfallen lassen. Der Umsatz verharrte bei fünf Milliarden Euro.