Windparkentwickler Orsted senkt Ergebnisprognose

Als Grund für die Anpassung nannte Orsted die geringer als üblich ausgefallenen Windgeschwindigkeiten im gesamten Offshore-Portfolio. Zudem belaste eine Verzögerung beim Windparkprojekt Greater Changhua 2b in Taiwan das Ergebnis, wo ein Kabel beschädigt worden sei. Orsted kämpft derzeit mit branchenweiten Problemen. Erst am Donnerstag hatte der Konzern die Regierung von US-Präsident Donald Trump wegen des Baustopps für sein Windpark-Projekt Revolution Wind vor Rhode Island verklagt. Die Aktionäre sollen noch am Freitag über die Ausgabe neuer Aktien im Wert von 8 Mrd. Euro entscheiden.