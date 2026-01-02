Wiener Börse verliert im frühen Handel leicht

Am Vormittag wurden die Arbeitslosenzahlen für Dezember vom Arbeits- und Sozialministerium veröffentlicht. Ende Dezember 2025 waren demnach 434.572 Menschen in Österreich arbeitslos oder in AMS-Schulung, um 2,0 Prozent bzw. 8.560 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,4 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte höher als im Dezember 2024.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es in der Früh nicht. Zudem dürften viele Marktteilnehmer knapp nach dem Jahreswechsel noch gar nicht aktiv sein. Bei einzelnen Werten gab es allerdings schon Verschiebungen um die 1-Prozent-Hürde.

Ein deutliches Plus verzeichneten zum Jahresstart die Aktien von Austriacard Holdings (4,17 Prozent), Agrana, SBO (jeweils plus 2,75 Prozent) und Zumtobel (2,63 Prozent). Auch die Werte von Lenzing stiegen um 1,92 Prozent.

Auf der anderen Seite verloren die Aktien von DO&CO 2,17 Prozent, FACC fielen um 1,92 Prozent. Ebenfalls im Minus waren Wienerberger (1,70 Prozent) und RHI Magnesita (1,59 Prozent).