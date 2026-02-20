Wiener Börse moderat im Plus, ATX gewinnt 0,3 Prozent

In der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex um 0,33 Prozent auf 5.808 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich für den ATX ein starkes Plus von gut drei Prozent an. Für den ATX Prime ging es um 0,27 Prozent auf 2.885 Zähler hinauf. Ein ähnliches Bild gaben auch die anderen europäischen Börsen ab.

In den USA liegt später der Fokus auf der ersten Schätzung des BIP-Wachstums im vierten Quartal. Eine Wachstumsrate von annualisiert rund 3 Prozent würde nach Helaba-Einschätzung nicht dazu beitragen, die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed zu forcieren.

Mit Blick auf die Einzelwerte folgten heimische Titel weitgehend den gesamteuropäischen Branchentrends. Gesucht waren im frühen Handel etwa Immobilienwerte und Aktien von Versicherern, während Ölwerte das Nachsehen hatten. CPI Europe und CA Immo gewannen jeweils mehr als ein Prozent. UNIQA und VIG stiegen um bis zu 0,9 Prozent. OMV und SBO gaben hingegen um bis zu 1,7 Prozent nach.

Abseits des Leitindex stiegen FACC um 3,7 Prozent auf 11,84 Euro. Die Privatbank Oddo BHF hatte die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" angehoben und das Kursziel von 10,0 auf 15,5 Euro erhöht.