Leitbörsen in Asien überwiegend mit Verlusten

In Hongkong kam es nach der Feiertagspause am Freitag ebenfalls zu Abgaben. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone gab zuletzt um 0,81 Prozent auf 26.490,25 Punkte nach. An den Festlands-Börsen Chinas und in Taiwan fand feiertagsbedingt erneut kein Handel statt.

Etwas besser hielt sich der australische ASX All Ordinaries mit knapp behaupteter Tendenz.

Der südkoreanische Markt baute dagegen seine Vortagesgewinne aus und erreichte neue Hochs. Er liege damit seit Jahresbeginn über 37 Prozent im Plus, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an.