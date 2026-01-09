Wiener Börse mit Minus in den letzten Wochentag, ATX -0,18%

Die Meldungslage am heimischen Markt blieb in der Früh weitgehend ruhig. In Brüssel soll der Weg für den Abschluss des EU-Freihandelsabkommens mit den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay geebnet werden. In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für ein Ende der Krise. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes legte die Produktion im November dank starker Zuwächse in der Autoindustrie überraschend weiter zu. Am Nachmittag werden die Finanzmarktakteure insbesondere auf den US-Arbeitsmarktbericht achten und dabei steht vermutlich die Zahl der neugeschaffenen Stellen im Vordergrund.

Die CA Immo gab am Donnerstag ein weiteres Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 2.768.907 Stück Aktien bekannt. Das entspricht 2,74 Prozent des derzeit aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft. Das Aktienrückkaufprogramm sehe den Erwerb von Aktien über die Börse vor, hieß es von der CA Immo. Das Programm soll frühestens am 15. Jänner starten. Die Aktien starteten am Freitag mit einem Plus von 2,1 Prozent.

Zulegen konnten auch die Werte von OMV mit einem Plus von 2 Prozent und von Wienerberger mit einem Plus von 1,5 Prozent.

Am unteren Ende befanden sich hingegen Vienna Insurance Group (VIG) mit einem klaren Minus von 3,4 Prozent. CPI Europe verloren 1,2 Prozent. Auch die Finanzwerte von Uniqa (minus 1,1 Prozent), BAWAG (minus 1,1 Prozent) und Erste Group (minus 0,8 Prozent) starteten mit Verlusten in den letzten Kurstag der ersten Handelswoche 2026.