Wiener Börse fester im Frühhandel - ATX gewinnt 0,75 Prozent

Spannung herrscht international vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Für Zurückhaltung sorgen könnten auch die anhaltend hohen Ölpreise angesichts der weiterhin stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt Andritz mit einer Zahlenvorlage für das 1. Quartal und Warimpex mit Ergebnissen für 2025 im Blickfeld. Zudem werden die Aktien von Semperit ex-Dividende gehandelt.

Die Andritz-Anteilsscheine reagierten mit plus 5,9 Prozent sehr positiv auf die präsentierten Geschäftszahlen. Der steirische Anlagenbauer hat im ersten Quartal des Jahres Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Auftragseingänge erreichten ein Rekordniveau, vor allem dank mehrerer mittelgroßer Aufträge in Geschäftsfeld Wasserkraft. Die Erste Group-Analysten schrieben von einem positiven Zahlenwerk, vor allem mit einem starken Auftragseingang als "Highlight".

Warimpex-Papiere bauten ein Plus von 2,1 Prozent. Der Immobilienentwickler hat im Vorjahr den Verlust auf 2,4 Mio. Euro reduziert, nach 16,5 Mio. Euro Minus im Jahr zuvor. Warimpex verwies vor allem auf anziehende Bürovermietungen und positive Immobilienbewertungen.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und stufte die Papiere von Palfinger von "Buy" auf "Accumulate" ab. Das Kursziel für die Titel des Kranherstellers wurde von 43,4 auf 42,0 Euro nach unten revidiert. Die Palfinger-Titel fielen 1,6 Prozent auf 36,15 Euro.

Weiters hat die Erste Group ihr Anlagevotum für Frequentis von "Hold" auf "Accumulate" hochgenommen. Hier wurde das Kursziel von 65 auf 85 Euro erhöht. Die Aktie reagierte mit plus 1,4 Prozent auf 73,50 Euro.

Deutsche Bank Research setzte das Kursziel für die BAWAG-Aktie von 151 auf 175 Euro in die Höhe und bekräftigte die "Buy"-Emfpehlung. Die BAWAG-Titel tendierten bei 147,3 Euro kaum verändert.

Klar im Plus notierte die voestalpine-Aktie mit einem Aufschlag von 3,7 Prozent.