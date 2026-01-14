Wiener Börse etwas höher, ATX legt 0,23 Prozent zu

An den europäischen Leitbörsen gab es im Verlauf keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen, nachdem die Wall Street am Vorabend nach ihrem jüngsten Rekordkurs negative Vorgaben geliefert hatte. Auch die vorbörslichen Indikatoren lassen zur Wochenmitte weitere Rückgänge an den US-Börsen erwarten.

Marktbeobachter verwiesen bis dato auf einen ruhigen und impulsarmen Handel. Die Aufmerksamkeit der internationalen Finanzmarktakteure richtet sich heute vor allem in die USA, nicht nur weil Donald Trump jederzeit für Überraschungen sorgen kann, sondern weil sich wichtige US-Daten im Kalender finden, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Der Fokus liegt dabei zunächst auf den Einzelhandelsumsätzen des Monats November, hieß es weiter von den Experten.

Unterstützung für den ATX kam in Wien teilweise von den schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International gewannen 1,6 Prozent. BAWAG verteuerten sich ebenfalls um 1,6 Prozent. Bei der Erste Group ging es hingegen um knappe 0,1 Prozent nach unten. Hier konnte eine positive Expertenmeinung nicht beflügeln. Die Analysten von Barclays meldeten sich mit einer Sektorstudie zu den europäischen Bankenwerten. Die Erste Group-Aktien wurden darin auf die Empfehlungsliste "top ideas" gesetzt und mit dem Anlagevotum "overweight" zum Kauf empfohlen.

Mit Nachrichten rückten zudem OMV und Bajaj Mobility ins Blickfeld der Anleger. Der teilstaatliche Energiekonzern OMV hat laut Reuters den Zuschlag für eine neue Lizenz zur Öl- und Gasförderung in Norwegen erhalten. Das Unternehmen ist eine von 19 Firmen, denen der norwegische Energieminister Terje Aasland Betreiberlizenzen zugeteilt hat. Die OMV-Papiere wurden von der Meldung nicht gestützt und gaben 0,1 Prozent nach.

Die KTM AG führt ihre Neuausrichtung fort und baut dazu rund 500 Beschäftigte, zwei Drittel davon in Österreich, ab. Hauptsächlich seien Angestellte und das mittlere Management betroffen, teilte Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) Dienstagabend mit. Die Bajaj-Titel legten um 1,3 Prozent zu.

Unter den weiteren Schwergewichten schwächten sich voestalpine um 1,3 Prozent ab. Andritz legten 1,7 Prozent zu. Wienerberger bauten ein Plus von 2,1 Prozent. Abwärts ging es mit den Versicherern. Vienna Insurance Group büßten 1,5 Prozent ein und UNIQA ermäßigten sich um 0,8 Prozent.