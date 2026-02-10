Wechselkurseffekte trüben TeamViewer-Bilanz

Rechne man die Belastungen durch die Aufwertung des Euro heraus, seien die eigenen Ziele erreicht worden, betonte das Unternehmen. Die aktuellen Zahlen deckten sich mit den Anfang Jänner vorgelegten vorläufigen Ergebnissen.

TeamViewer ist seit der Übernahme von 1E stärker vom US-Geschäft abhängig. 1E bietet Software zur frühzeitigen Erkennung und automatischen Behebung von IT-Problemen und beliefert vor allem US-Behörden oder Firmen, die für staatliche Stellen arbeiten. Wegen des dortigen Regierungsstillstands vom vergangenen Herbst scheuten einige Kunden neue Investitionen. Daher hatte TeamViewer seine Ziele für 2025 und 2026 im Oktober teilweise zurückgeschraubt.