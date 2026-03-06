Gas-Connect-Aktionär SNAM schließt 2025 mit Gewinnplus

Der operative Gewinn (EBITDA) legte um 7,8 Prozent auf 2,97 Mrd. Euro zu, während der Nettogewinn um 10,3 Prozent auf über 1,42 Mrd. Euro wuchs. Für die kommenden Jahre plant der Konzern Investitionen von insgesamt 14 Mrd. Euro im Zeitraum 2026 bis 2030.

Unternehmenschef Agostino Scornajenchi erklärte, Ziel sei es, "die Herausforderungen des aktuellen globalen Umfelds pragmatisch anzugehen". Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der Gasinfrastruktur. Rund 9,2 Mrd. Euro sollen in Transportprojekte fließen, weitere 2,1 Mrd. in die Erweiterung von Speicheranlagen. Zudem ist eine Mrd. Euro für den Ausbau des LNG-Terminals im ligurischen Panigaglia sowie für die Konsolidierung des schwimmenden Terminals vor der toskanischen Hafenstadt Livorno vorgesehen.

Weitere Mittel sind für Zukunftstechnologien eingeplant: 800 Mio. Euro für Projekte zur CO2-Abscheidung und -Speicherung im Raum Ravenna, 240 Mio. für Energieeffizienz, 140 Mio. für Biomethan und 200 Mio. für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Eine weitere Milliarde Euro ist für Innovationen reserviert.

Nach Angaben des Konzerns sind trotz geopolitischer Spannungen derzeit keine Versorgungsengpässe beim Gas in Italien zu erwarten. Die Gasspeicher seien zu 45 Prozent gefüllt und lägen damit rund zehn Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt. Zwar könnten ab April höhere Preise auftreten, Engpässe bei der Versorgung seien jedoch nicht zu erwarten, erklärte Scornajenchi. Aus Katar stammten rund sieben Milliarden Kubikmeter der insgesamt etwa 62 Milliarden Kubikmeter Gas, die jährlich in Italien verbraucht werden.

SNAM hatte 2016 zusammen mit Allianz Capital Partners das 49-prozentige GCA-Paket um 601 Mio. Euro erworben. Die Gas Connect Austria betreibt ein über 900 km langes Erdgas-Hochdruckleitungsnetz in Österreich. SNAM ist in Österreich mit 84,47 Prozent Mehrheitseigentümer der Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG), 15,53 Prozent gehören der GCA. Die TAG ist eine der wichtigsten Transportleitungen für die Erdgasversorgung Österreichs, Italiens, Sloweniens und Kroatiens.