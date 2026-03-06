Abo

Chef der MediaMarkt-Mutter Ceconomy geht

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
MediaMarkt-Mutter muss sich neuen Chef suchen
 © APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
©APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner kehrt der vor der Übernahme durch den chinesischen Techkonzern JD.com stehenden Elektronikhandelsholding den Rücken. Deissner habe sich aus persönlichen Gründen dafür entschieden, sein Amt im Laufe des Jahres 2026 zu übergeben, teilte die deutsche Muttergesellschaft der Elektronikhandelsketten MediaMarkt und Saturn am Freitag mit. Dies habe er dem Aufsichtsrat der Gesellschaft mitgeteilt.

von

Deissner war seit Februar 2023 Finanzchef bei Ceconomy und war im Mai 2025 auf den Chefposten gerückt. Er folgte damals auf Karsten Wildberger, der als Minister ins Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz gewechselt war. Deissner hatte in der Vergangenheit die Übernahme durch JD.com unterstützt. "Wir sind zuversichtlich, dass wir uns weiter verbessern werden", hatte er mit Blick auf den neuen Partner gesagt. Vor allem in den Bereichen Logistik und Technologie wolle die Mutter der Elektronikhandelsketten MediaMarkt und Saturn von JD.com profitieren.

JD.com hatte sich bereits eine Gesamtbeteiligung von 85,2 Prozent an den Düsseldorfern gesichert, im laufenden Jahr soll die Übernahme endgültig besiegelt werden. Letztlich will der im Online-Handel groß gewordene chinesische Konzern Ceconomy von der Börse nehmen. JD.com erhält durch die Übernahme Zugriff auf große Online-Shops sowie über 1.000 Filialen und kann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon das Europageschäft ausbauen.

Über die Autoren

Logo
trend. Abo jetzt -30%

Holen Sie sich trend. im Jahresabo und sparen Sie jetzt -30%

Jetzt abonnieren!