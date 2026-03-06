Chef der MediaMarkt-Mutter Ceconomy geht

Deissner war seit Februar 2023 Finanzchef bei Ceconomy und war im Mai 2025 auf den Chefposten gerückt. Er folgte damals auf Karsten Wildberger, der als Minister ins Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz gewechselt war. Deissner hatte in der Vergangenheit die Übernahme durch JD.com unterstützt. "Wir sind zuversichtlich, dass wir uns weiter verbessern werden", hatte er mit Blick auf den neuen Partner gesagt. Vor allem in den Bereichen Logistik und Technologie wolle die Mutter der Elektronikhandelsketten MediaMarkt und Saturn von JD.com profitieren.

JD.com hatte sich bereits eine Gesamtbeteiligung von 85,2 Prozent an den Düsseldorfern gesichert, im laufenden Jahr soll die Übernahme endgültig besiegelt werden. Letztlich will der im Online-Handel groß gewordene chinesische Konzern Ceconomy von der Börse nehmen. JD.com erhält durch die Übernahme Zugriff auf große Online-Shops sowie über 1.000 Filialen und kann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon das Europageschäft ausbauen.