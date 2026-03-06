Netflix kauft KI-Firma InterPositive von Ben Affleck

"Wir glauben, dass neue Werkzeuge die kreative Freiheit erweitern sollten, anstatt sie einzuschränken oder die Arbeit von Autoren, Regisseuren und Schauspielern zu ersetzen", sagte Content-Chefin Bela Bajaria.

Der Schauspieler und Regisseur Affleck ("Argo") hatte InterPositive 2022 gegründet. Das Start-up entwickelt KI-Modelle, die visuelle Zusammenhänge verstehen und bei der Postproduktion helfen sollen, etwa durch die Korrektur von Beleuchtungsfehlern oder das Ergänzen fehlender Einstellungen. Die Werkzeuge seien so konzipiert, dass die kreativen Entscheidungen in den Händen der Künstler blieben, erklärte Affleck. Die Unterhaltungsindustrie steht der neuen Technologie zunehmend offen gegenüber. Zuletzt hatte Disney angekündigt, seine Figuren für den KI-Videogenerator Sora von OpenAI freizugeben. Für Netflix ist es die erste Übernahme seit dem Rückzug aus dem Bieterwettstreit um die Studio-Sparte von Warner Bros Discovery.