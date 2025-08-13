Vestas verfehlt Gewinnerwartungen

Der größte Windturbinenhersteller außerhalb Chinas bekräftigte seine Prognose für 2025 und erwartet eine operative Gewinnmarge vor Sondereffekten von 4 bis 7 Prozent und einen Umsatz von 18 bis 20 (Vorjahr: 17,3) Mrd. Euro. Andersen erklärte, es bestehe weiterhin erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Zölle, insbesondere in den USA.

Windturbinen enthalten Komponenten und Materialien aus aller Welt, was den Sektor anfällig für Handelszölle macht, die US-Präsident Donald Trump erlassen hat. Zudem hat er die Förderung von Wind- und Solarenergie eingeschränkt.