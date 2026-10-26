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Der Zeitpunkt für den Chefwechsel beim deutschen Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec steht fest. Die designierte Vorstandsvorsitzende Bronwyn Brophy O'Connor wird ihr Amt zum 1. Dezember antreten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Berufung der Managerin war im Mai verkündet worden. Der genaue Zeitpunkt ihres Wechsels hing jedoch noch von Verhandlungen mit ihrem bisherigen Arbeitgeber ab, dem schwedischen Reproduktionsmediziner Vitrolife.
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Brophy O'Connor löst Andreas Pecher ab, der den Jenaer Augenheilkunde-Spezialisten seit Jahresbeginn übergangsweise führt. Pecher ist zugleich Chef des nicht börsennotierten Mutterkonzerns Carl Zeiss AG. Er hatte bei der Tochtergesellschaft zuletzt ein Sparprogramm aufgelegt, das zum Abbau von bis zu 1.000 Stellen führt. Mit ihrem Amtsantritt zieht Brophy O'Connor zeitgleich in den Vorstand der Muttergesellschaft ein und verantwortet dort die Medizintechnik-Sparte. Die Irin ist seit mehr als 25 Jahren in der Branche tätig und arbeitete vor ihrer Zeit bei Vitrolife unter anderem für Thermo Fisher und Medtronic.
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