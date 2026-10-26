Brophy O'Connor löst Andreas Pecher ab, der den Jenaer Augenheilkunde-Spezialisten seit Jahresbeginn übergangsweise führt. Pecher ist zugleich Chef des nicht börsennotierten Mutterkonzerns Carl Zeiss AG. Er hatte bei der Tochtergesellschaft zuletzt ein Sparprogramm aufgelegt, das zum Abbau von bis zu 1.000 Stellen führt. Mit ihrem Amtsantritt zieht Brophy O'Connor zeitgleich in den Vorstand der Muttergesellschaft ein und verantwortet dort die Medizintechnik-Sparte. Die Irin ist seit mehr als 25 Jahren in der Branche tätig und arbeitete vor ihrer Zeit bei Vitrolife unter anderem für Thermo Fisher und Medtronic.