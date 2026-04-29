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USA: Aufträge für langlebiger Güter steigen unerwartet stark

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Bestellungen stiegen im März um 0,8 Prozent im Monatsvergleich
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In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im März stärker als erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Die Aufträge waren zudem im Vormonat um revidierte 1,2 Prozent gesunken. Ursprünglich war ein Rückgang um 1,3 Prozent ermittelt worden.

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Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im März um 0,9 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs legten um 3,3 Prozent zu. Hier hatten Experten mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet.

"Die Zahlen für März stammen aus der Anfangsphase des Iran-Kriegs, sollten aber angesichts des anhaltenden Konflikts am Persischen Golf keinen nachhaltigen Einfluss auf das Marktgeschehen haben", wie Ökonom Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) meint. Dies gelte auch vor dem Hintergrund der anstehenden Zinsentscheidung in den USA. Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet am Abend (20.00 MESZ) wieder über den geldpolitischen Schlüsselsatz - womöglich zum letzten Mal unter Leitung von Fed-Chef Jerome Powell, der regulär im Mai aus dem Amt scheidet.

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