USA: Aufträge für langlebiger Güter steigen unerwartet stark

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im März um 0,9 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs legten um 3,3 Prozent zu. Hier hatten Experten mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet.

"Die Zahlen für März stammen aus der Anfangsphase des Iran-Kriegs, sollten aber angesichts des anhaltenden Konflikts am Persischen Golf keinen nachhaltigen Einfluss auf das Marktgeschehen haben", wie Ökonom Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) meint. Dies gelte auch vor dem Hintergrund der anstehenden Zinsentscheidung in den USA. Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet am Abend (20.00 MESZ) wieder über den geldpolitischen Schlüsselsatz - womöglich zum letzten Mal unter Leitung von Fed-Chef Jerome Powell, der regulär im Mai aus dem Amt scheidet.