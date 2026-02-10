US-Zölle und E-Auto-Flaute lassen Honda-Gewinn einbrechen

©APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL
US-Zölle und eine schwächelnde Nachfrage nach Elektroautos haben Honda im dritten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Der operative Gewinn fiel um 61,4 Prozent auf 153,4 Mrd. Yen (826,3 Mio. Euro), wie der zweitgrößte japanische Autobauer nach Toyota am Dienstag mitteilte. Damit verfehlte das Unternehmen die durchschnittliche Analystenprognose von 174,5 Mrd. Yen. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern noch einen operativen Gewinn von 397,3 Mrd. Yen erzielt.
von
An seiner Prognose für das Gesamtjahr, das im März 2026 endet, hält Honda jedoch fest und rechnet weiterhin mit einem operativen Gewinn von 550 Mrd. Yen. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 verbuchte die Autosparte einen operativen Verlust.