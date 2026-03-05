Eurozone - Umsätze im Einzelhandel zum Jahresstart gesunken

Wie Eurostat weiter mitteilte, waren die Erlöse im letzten Monat des Jahres 2025 nach revidierten Daten um 0,2 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,5 Prozent gemeldet worden war.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im Jänner um 2,0 Prozent. Hier war ein Plus von 1,7 Prozent erwartet worden.