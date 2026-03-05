Abo

Eurozone - Umsätze im Einzelhandel zum Jahresstart gesunken

Minus von 0,1 % gegenüber dem Vormonat, aber Plus 2 % im Jahresabstand
 © APA/Spielwarenmesse eG
Der Einzelhandel der Eurozone ist mit einem leichten Umsatzdämpfer ins neue Jahr gestartet. Im Jänner sanken die Erlöse im Monatsvergleich um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im Dezember hatten sich die Umsätze allerdings deutlich besser entwickelt als bisher bekannt.

Wie Eurostat weiter mitteilte, waren die Erlöse im letzten Monat des Jahres 2025 nach revidierten Daten um 0,2 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,5 Prozent gemeldet worden war.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im Jänner um 2,0 Prozent. Hier war ein Plus von 1,7 Prozent erwartet worden.

