Insider: Morgan Stanley streicht 2.500 Stellen

©APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY
Die US-Investmentbank Morgan Stanley streicht rund 2.500 Stellen. Dies sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Die Kürzungen entsprechen etwa drei Prozent der Belegschaft. Betroffen seien Mitarbeiter in den drei Hauptsparten Investmentbanking und Handel, Vermögensverwaltung sowie Investmentmanagement. Finanzberater seien von dem Schritt jedoch nicht betroffen, sagte die Person.
von
Das "Wall Street Journal" hatte zuerst über den Stellenabbau berichtet. Die Kürzungen basierten auf der Strategie und der individuellen Leistung, sagte die Person weiter. Die Bank beabsichtige zudem, in anderen Bereichen Personal aufzustocken. Der Stellenabbau erfolgt, obwohl Morgan Stanley 2025 ein Rekordjahr verzeichnete und auch im vierten Quartal die Gewinnerwartungen übertraf. Zu Jahresbeginn haben jedoch zahlreiche US-Unternehmen massive Entlassungen angekündigt. Sie wollen angesichts des zunehmenden Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) ihre Betriebsabläufe straffen.
NEW YORK - USA: FOTO: APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY