Insider: Morgan Stanley streicht 2.500 Stellen

Das "Wall Street Journal" hatte zuerst über den Stellenabbau berichtet. Die Kürzungen basierten auf der Strategie und der individuellen Leistung, sagte die Person weiter. Die Bank beabsichtige zudem, in anderen Bereichen Personal aufzustocken. Der Stellenabbau erfolgt, obwohl Morgan Stanley 2025 ein Rekordjahr verzeichnete und auch im vierten Quartal die Gewinnerwartungen übertraf. Zu Jahresbeginn haben jedoch zahlreiche US-Unternehmen massive Entlassungen angekündigt. Sie wollen angesichts des zunehmenden Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) ihre Betriebsabläufe straffen.