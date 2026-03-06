Oracle plant nach KI-Ausbau Tausende Stellenstreichungen

Die Kürzungen seien weitreichender als üblich. Einige beträfen demnach Stellen, deren Bedeutung nach Einschätzung des Unternehmens wegen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) abnehmen werde. Zudem habe Oracle intern angekündigt, viele offene Stellen in seiner Cloud-Sparte zu überprüfen und damit den Einstellungsprozess zu verlangsamen. Oracle lehnte eine Stellungnahme ab.