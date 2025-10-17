US-Wirtschaft zeigt Widerstandskraft

Laut US-Notenbanker Neel Kashkari verlangsamt sich die US-Wirtschaftsentwicklung weniger als erwartet.
„Wenn ich einschätzen müsste, wo wir möglicherweise einen Fehler machen, dann besteht dieser eher darin, dass wir eine stärkere Verlangsamung der Wirtschaft annehmen, als sie tatsächlich ausfällt“, sagte der Chef des Notenbankbezirks Minneapolis bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat South Dakota. Die jüngsten Einschätzungen von Neel Kashkari, dem Chef des Notenbankbezirks Minneapolis, deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft widerstandsfähiger ist als erwartet. Trotz der Befürchtungen einer Verlangsamung zeigt sich die Wirtschaft robust. Kashkari betonte, dass die Annahmen über eine stärkere Verlangsamung möglicherweise übertrieben sind.
Arbeitsmarkt und Inflationsrisiken
Kashkari wies darauf hin, dass das Risiko einer negativen Überraschung am Arbeitsmarkt größer sei als das eines starken Anstiegs der Inflation. Die Fed hat im September die Zinsen gesenkt, um sich gegen mögliche negative Entwicklungen abzusichern. Diese Maßnahmen sollen helfen, die Wirtschaft zu stabilisieren und die Inflationsrate auf das angestrebte Ziel von zwei Prozent zu bringen.
Einfluss des Regierungsstillstands
Ein weiterer Faktor, der die wirtschaftliche Einschätzung beeinflusst, ist der teilweise Stillstand der US-Regierungsgeschäfte. Kashkari betonte, dass dieser Shutdown die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten verzögert. Je länger der Stillstand andauert, desto schwieriger wird es, ein genaues Bild der wirtschaftlichen Lage zu erhalten.
Vertrauen in Wirtschaftsdaten
Der anhaltende Shutdown könnte das Vertrauen in die Genauigkeit der Wirtschaftsdaten beeinträchtigen. Dies stellt eine Herausforderung für die Fed dar, die auf verlässliche Daten angewiesen ist, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Kashkari betonte die Notwendigkeit, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und flexibel auf Veränderungen zu reagieren.