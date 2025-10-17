US-Wirtschaft zeigt Widerstandskraft

„Wenn ich einschätzen müsste, wo wir möglicherweise einen Fehler machen, dann besteht dieser eher darin, dass wir eine stärkere Verlangsamung der Wirtschaft annehmen, als sie tatsächlich ausfällt“, sagte der Chef des Notenbankbezirks Minneapolis bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat South Dakota. Die jüngsten Einschätzungen von Neel Kashkari, dem Chef des Notenbankbezirks Minneapolis, deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft widerstandsfähiger ist als erwartet. Trotz der Befürchtungen einer Verlangsamung zeigt sich die Wirtschaft robust. Kashkari betonte, dass die Annahmen über eine stärkere Verlangsamung möglicherweise übertrieben sind.