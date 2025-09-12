US-Luftfahrtbehörde will Strafe gegen Boeing wegen Sicherheitsmängeln

©APA/Condor Flugdienst GmbH
Die US-Luftfahrtbehörde FAA schlägt wegen zahlreicher Sicherheitsverstöße eine Strafe von 3,1 Millionen Dollar (2,65 Mio. Euro) gegen den Flugzeugbauer Boeing vor. Die FAA habe hunderte Verstöße gegen das Qualitätssicherungssystem im 737-Werk von Boeing in Renton im Bundesstaat Washington sowie im Werk des Boeing-Zulieferers Spirit AeroSystems in Wichita in Kansas festgestellt, begründete die Behörde die Strafe.
Boeing habe der FAA zudem zwei fluguntüchtige Flugzeuge zur Abnahme vorgelegt. Auch habe sich die Firma nicht an die eigenen Regeln zur Qualitätssicherung gehalten.
Boeing und Spirit AeroSystems äußerten sich zunächst nicht dazu. Im Juni hatte die Nationale Verkehrssicherheitsbehörde erklärt, Boeing habe es versäumt, angemessene Schulungen, Anleitungen und Kontrollen bereitzustellen, um das Herausbrechen einer Kabinenverkleidung während des Fluges einer Alaska Airlines 737 MAX 9 im Jänner 2024 zu verhindern.
