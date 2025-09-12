US-Luftfahrtbehörde will Strafe gegen Boeing wegen Sicherheitsmängeln

Boeing habe der FAA zudem zwei fluguntüchtige Flugzeuge zur Abnahme vorgelegt. Auch habe sich die Firma nicht an die eigenen Regeln zur Qualitätssicherung gehalten.

Boeing und Spirit AeroSystems äußerten sich zunächst nicht dazu. Im Juni hatte die Nationale Verkehrssicherheitsbehörde erklärt, Boeing habe es versäumt, angemessene Schulungen, Anleitungen und Kontrollen bereitzustellen, um das Herausbrechen einer Kabinenverkleidung während des Fluges einer Alaska Airlines 737 MAX 9 im Jänner 2024 zu verhindern.