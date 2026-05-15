US-Industrieproduktion wuchs stärker als erwartet

Im März war die Produktion noch um revidierte 0,3 Prozent gefallen. Zunächst war ein Rückgang um 0,5 Prozent ermittelt worden.

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im April von zuvor revidiert 75,7 auf 76,1 Prozent. Volkswirte hatten 75,8 Prozent erwartet.