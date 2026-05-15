Europas Leitbörsen zu Mittag mit deutlichen Verlusten

Kommende Woche stehen außerdem eine Reihe wichtiger konjunktureller Frühindikatoren an. "Solange die Straße von Hormuz nicht wirklich nachhaltig geöffnet wird, dürften die Frühindikatoren weiter südwärts tendieren", warnte Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.

Der Euro-Stoxx-50 sank zur Mittagszeit um 1,86 Prozent auf 5.824,33 Punkte. In Frankfurt notierte der DAX um 1,63 Prozent schwächer bei 24.058,22 Zählern. Außerhalb der Eurozone tendierte der defensiv aufgestellte schweizerische SMI kaum verändert, während der britische FTSE-100 um 1,42 Prozent auf 10.225,55 Punkte nachgab.

Angesichts der auslaufenden Berichtssaison fehlten Impulse von Unternehmensseite. Gefragt waren in dem unsicheren Markt Pharma- und Nahrungsmittelwerte, die sich mit leichten Gewinnen gegen die Abwärtsbewegung stemmten. Damit hielten sich Anleger an defensive, weniger konjunktursensible Branchen. So gewannen Novartis 0,7 Prozent und Nestle 0,9 Prozent.

Unter Druck standen dagegen von der Konjunktur und der Zinsentwicklung abhängige Sektoren. Die energieintensiven Stahlwerte schwächelten dabei auffallend stark. So verloren ArcelorMittal 4,6 Prozent. Die gleichfalls von den Energiepreisen bestimmten Baustoffwerte gaben ebenfalls deutlich nach. Holcim etwa sackten um 3,9 Prozent ab.

Auch Technologiewerte schwächelten. Sie folgten damit Verkäufen in Fernost, wo die Nachhaltigkeit des Booms im Bereich der Künstlichen Intelligenz hinterfragt worden war. Auch die soliden Zahlen des Halbleiterausrüsters Applied Materials boten dem Sektor keine Unterstützung. ASML sanken um 4,7 Prozent. Allerdings befindet sich die Aktie nach Rekorden im laufenden Monat noch immer auf hohem Niveau.