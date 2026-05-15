Europas Leitbörsen am Vormittag mit Abgaben

Starke Vorgaben mit neuen Rekorden aus den USA wurden durch klare Verluste in Asien überlagert. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt. Es habe die Lage vielleicht etwas entspannt, aber die "strukturelle Rivalität" sei ungebrochen. Die zuletzt ohnehin wieder hohen Ölpreise ziehen wegen des weiterhin ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran weiter an.

Stabil bis höher tendierten vorrangig defensive Werte aus Bereichen wie Basiskonsumgüter und Gesundheit. Schwächster Sektor waren dagegen die Rohstoffwerte, die ihre Gewinne aus der ersten Wochenhälfte vor dem Hintergrund fallender Metallpreise wieder abgaben. In London büßten Antofagasta und Fresnillo jeweils gut fünf Prozent ein.

Technologiewerte litten unter Gewinnmitnahmen, Titel des Euro-Stoxx-Schwergewichts ASML fielen um 3,7 Prozent. Sie hatten zuletzt von einer wieder aufgeflammten KI-Euphorie profitiert. Nun rückten Marktbeobachtern zufolge wieder Zinssorgen sowie die Enttäuschung über das Ausbleiben maßgeblicher Einigungen zwischen den USA und China in den Fokus.

Stellantis gaben um branchenkonforme 1,6 Prozent nach. Hier stützte nur kurzzeitig, dass der Autokonzern mit einem milliardenschweren Joint Venture mit dem chinesischen Staatskonzern Dongfeng seine Präsenz in China ausbauen will.