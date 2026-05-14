Cerebras starten rasant an der Börse

Im Handelsverlauf waren die Papiere bis auf gut 386 Dollar geklettert. Das Tagestief bei 300 Dollar lag immer noch komfortabel über dem Ausgabepreis. Zuletzt notierten die Anteilscheine bei 312 Dollar.

Cerebras Systems stellt Chips für KI-Anwendungen her und betreibt Rechenzentren. Damit ist das Unternehmen in den Feldern aktiv, die derzeit bei Anlegern besonders gefragt sind. Im Rahmen des größten Börsengangs des Jahres nahm Cerebras 5,55 Milliarden Dollar ein.