US-Industrieproduktion legt etwas zu

Im August war die Produktion laut revidierten Daten allerdings um 0,3 Prozent gefallen. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen sank auf 75,9 Prozent. Volkswirte hatten mit 77,2 Prozent gerechnet.