US-Häuserpreise stiegen im Oktober kräftiger als erwartet

In den USA sind die Hauspreise im Oktober etwas stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet.

von APA Teilen