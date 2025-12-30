US-Häuserpreise stiegen im Oktober kräftiger als erwartet

In den USA sind die Hauspreise im Oktober etwas stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet.
Im September waren die Hauspreise laut ersten Angaben stagniert, hier revidierte die FHFA die Zahl auf einen Rückgang von 0,1 Prozent. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stiegen die Preise im Oktober um 1,7 Prozent.