US-Börsen zur Eröffnung mit wenig Bewegung

Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,22 Prozent auf 49.803,16 Punkte, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war. Der marktbreite S&P-500 notierte wenig verändert bei 7.369,78 Zählern. Für den Nasdaq Composite ging es um 0,45 Prozent auf 25.954,70 Einheiten hinauf.

Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Zugleich aber drohte Trump dem Land in einem Gespräch mit dem Sender PBS erneut: Falls es keine Einigung gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren".

Unternehmensseitig rückte im Dow die McDonald's-Aktie in den Blick, die um 0,8 Prozent stieg. Die Umsätze der Schnellrestaurant-Kette im ersten Quartal blieben zwar leicht hinter den Erwartungen zurück, doch anscheinend waren die Anleger bereits auf negative Neuigkeiten gefasst.

Tesla erholten sich mit plus 3,5 Prozent weiter. Der E-Autohersteller hatte Auslieferungszahlen in China für den Monat April bekannt gegeben und im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 36 Prozent gemeldet.

Doordash zogen um 2,5 Prozent nach oben, denn die Prognose des On-Demand-Essenslieferservices für die Auftragseingänge im laufenden Quartal übertraf die Analystenerwartungen.

Snap und Arm zeigten sich schwach. Der Mutterkonzern der Social-Media-App Snapchat wies zur Vorlage seiner Quartalszahlen auf negative Einflüsse des Nahostkonflikts auf seine Werbeerlöse hin.

Arm Holdings warnte unterdessen zur Zahlenvorlage vor einer Flaute in der Smartphone-Branche, wodurch eine entscheidende Einnahmequelle des Chip-Herstellers beeinträchtigt würde. Der Chipdesigner erwartet allerdings, dass das Wachstum im Bereich der KI-Rechenzentren diesen Einbruch mehr als ausgleichen wird. Während Snap um 1,2 Prozent absackten, verloren Arm 8,6 Prozent.

Den Papieren der Citigroup stiegen nach vorbörslichen Abgaben um 0,4 Prozent. Die US-Bank will zwar Aktien im Wert von 30 Milliarden Dollar (25,51 Mrd. Euro) zurückkaufen, doch am Markt hatte man sich ein noch größeres Volumen erhofft.