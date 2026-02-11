US-Börsen zur Eröffnung mit moderaten Gewinnen

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,23 Prozent auf 50.304,09 Punkte. Der Leitindex hatte am Vortag seinen Rekord auf über 50.500 Zähler weiter nach oben geschraubt, die Gewinne aber nicht halten können. Der marktbreite S&P-500 gewann kurz nach Sitzungsauftakt 0,28 Prozent auf 6.961,34 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,11 Prozent auf 23.128,58 Einheiten hinauf.

Ob die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinssenkungen in den USA nach den Jobdaten nun sinkt, darüber sind sich Marktbeobachter nicht ganz einig. Die deutlich nach unten revidierte Zahl der beiden Vormonate zeige, dass - außerhalb des Freizeit- und privaten Gesundheits- sowie Staatssektors - die Wirtschaft eigentlich beständig Jobs verloren habe, kommentierten die Ökonomen der niederländischen ING Bank. Dies lege nahe, dass die Fed in diesem Jahr womöglich sogar noch mehr als zwei von der ING derzeit prognostizierte Zinssenkungen vornehmen könnte.

Aktien von Shopify gaben zuletzt drei Prozent ab, nachdem sie sich zum Handelsstart noch deutlich erholt hatten. Der Dienstleister für den Online-Handel hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Zudem winken den Aktionären Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe.

Aktien von Unity Software brachen um 30 Prozent ein. Schwache Prognosen des Software-Entwicklers für das erste Quartal schürten Ängste vor einer zunehmenden Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz.

Aktien von Robinhood Markets fielen um mehr als zehn Prozent. Der scharfe Kursverfall von Bitcoin und anderen Kryptowährungen verhagelte dem Broker im vierten Quartal das Geschäft.

Aktien der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US verloren mehr als vier Prozent. Die Zahl der Abonnenten im Mobilfunkgeschäft im vierten Quartal enttäuschte am Markt.

Papiere von Ford gewannen 1,8 Prozent. Trotz einer überraschenden Steuerzahlung von 900 Millionen US-Dollar rechnet der Autobauer in diesem Jahr mit einem kräftig steigenden Gewinn.

Anteilsscheine von Kraft Heinz büßten vier Prozent ein. Der Lebensmittelkonzern hat die Aufspaltung in zwei börsengelistete Unternehmen auf Eis gelegt. Das Unternehmen investiert stattdessen in Forschung und Entwicklung sowie Vermarktung.