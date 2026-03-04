Europas Börsen gehen klar höher aus dem Handel

Nach vier Verlusttagen in Folge, wobei insbesondere seit Wochenbeginn der Euro-Stoxx-50 unter Druck stand, stabilisierte sich der Eurozonen-Sammelindex zur Wochenmitte mit plus 1,72 Prozent bei 5.870,92 Einheiten. Bei den Länderindizes ging es ebenfalls nach oben. Der DAX steigerte sich um 1,74 Prozent auf 24.205,36 Punkte. Außerhalb der Eurozone erhöhte sich der FTSE-100 um 0,80 Prozent auf 10.567,65 Zähler.

"Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormuz zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Nach Einschätzung des Marktexperten Christian Henke vom Broker IG ist allerdings zweifelhaft, ob dies so schnell möglich sei. "Fakt ist, je länger die Blockade andauert, desto fataler sind die Auswirkungen für die Weltkonjunktur. Die Preise für Öl und Gas könnten dann durch die Decke schießen und jeglichen Wirtschaftsaufschwung im Keim ersticken", so Henke.

Vorsichtig bleibt der Experte auch mit Blick auf die Hoffnungen auf baldige Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Der "New York Times" zufolge hätten Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes dem US-Geheimdienst CIA Bereitschaft zu Gesprächen über ein Ende des Krieges signalisiert. Hier stelle sich allerdings die Frage nach der Ernsthaftigkeit Teherans, erklärt Henke. Die Freude an den Aktienmärkten könne ein wenig verfrüht sein, zumal Israel weitere Luftangriffe gegen den Iran fliege. Das iranische Geheimdienstministerium hat die Meldung zudem mittlerweile dementiert.

An den Aktienmärkten waren insbesondere Titel aus dem Reise- und Freizeitsektor gesucht. Der entsprechende Euro-Stoxx-Subindex stieg um 3,7 Prozent. Gesucht waren aber auch Anteile von Einzelhändlern und Papiere aus dem Rohstoffbereich.

Mit Blick auf die Unternehmensberichtssaison standen unter anderem die Papiere von Scor mit einem Kursgewinn von 2,6 Prozent im Fokus. Der französische Rückversicherer übertraf mit seinen Jahreszahlen die Markterwartungen. Jefferies-Analyst Philip Kett lobte vor allem die starke Bilanz.

Für die Titel von Dassault Aviation ging es um 4,8 Prozent nach oben. Experten verwiesen auf die unerwartet guten Jahreszahlen des Flugzeugherstellers.

Dagegen brachen die Papiere von Vistry um enorme 25,6 Prozent ein. Die britische Wohnungsbaugesellschaft gab einen Umsatzrückgang für 2025 bekannt. Zudem kündigte Firmenchef Greg Fitzgerald an, sein Amt mit der Hauptversammlung im Mai niederzulegen.

Adidas blieb mit dem Ziel für das Betriebsergebnis in diesem Jahr unter der Markterwartung. Die Aktie sackte in Frankfurt um 3,6 Prozent ab.

Bei Continental blieb die Prognose für den operativen Gewinn im Reifengeschäft laut Analyst Michael Aspinall von der Bank Jefferies hinter der Konsensschätzung zurück. Die Titel verloren 0,5 Prozent.