US-Börsen zur Eröffnung mit Gewinnen, Dow Jones +0,1 %

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 51.389,95 Punkte. Der marktbreite S&P-500 gewann 0,53 Prozent auf 7.711,18 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,91 Prozent auf 27.041,36 Einheiten hinauf.

Bereits vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung gaben Informationen des Arbeitsmarktdienstleisters ADP Einblick in die Beschäftigungsentwicklung der Privatwirtschaft. Dort ist die Zahl der Beschäftigten im September stärker gestiegen als erwartet.

Im Rahmen von Preisdaten wurde zudem bekannt, dass der sogenannte PCE-Deflator im August im Vergleich zum Vorjahr weniger stark zugelegt hat als prognostiziert. Er gilt als bevorzugte Inflationskennziffer für die US-Notenbank Fed, die ihre Geldpolitik sowohl an der Teuerungsentwicklung als auch am Arbeitsmarkt ausrichtet. Die Inflationsdaten stießen am Markt erkennbar auf ein positives Echo, da sie den Druck auf die Währungshüter für eine weitere Leitzinsanhebung minderten.

Im Halbleitersektor, der zuletzt mit dem Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) häufig im Fokus gestanden hatte, zeigten sich die Aktienkurse ohne gemeinsame Richtung. Mit der Schlussglocke an den US-Börsen legt Micron seine Zahlen vor. Die Aktien zogen im Vorfeld der Ergebnisspräsentation um 0,8 Prozent an.

Für die Anteilscheine von HP Enterprise (HPE) ging es um 8,7 Prozent hoch. Der Spezialist für IT-Infrastruktur, Cloud-Lösungen und Technologiedienstleistungen erhielt einen 1,2 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag vom Chipriesen AMD. Im Handelsverlauf steht zudem eine Investorenveranstaltung von HPE mit möglicherweise weiteren Unternehmensnachrichten an.

Boeing legten um 0,8 Prozent zu. Der kriselnde Flugzeugbauer bekam den milliardenschweren Zuschlag für den Bau des nächsten Kampfjet-Modells für die US-Marine. Er stach damit seinen Konkurrenten Northrop Grumman aus, dessen Aktien um 4,2 Prozent sanken. Im vergangenen Jahr hatte Boeing bereits den Hersteller Lockheed Martin bei dem neuen F-47 für die US-Luftwaffe übertrumpft.

Moderna litten unter Gewinnmitnahmen nach dem höchsten Stand seit Dezember 2022, die Titel verloren 4,8 Prozent. Die US-Bank Citigroup stufte die Aktien ab und rät nun zum Verkauf. Der Optimismus wegen der Erfolge des Impfstoff-Spezialisten im Onkologiebereich sei inzwischen mehr als eingepreist, hieß es zur Begründung.