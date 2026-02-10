US-Börsen zur Eröffnung leicht im Minus erwartet

Das Geschehen ist unverändert von den Quartalsbilanzen und Prognosen der Unternehmen bestimmt. Der Reifenhersteller Goodyear rechnet im ersten Quartal mit sinkenden Volumina, welche das Jahresergebnis belasten dürften. Daraufhin sackte der Kurs im vorbörslichen Handel um 9 Prozent ab.

Im Tech-Sektor enttäuschte der Chip-Hersteller ON Semiconductor. Dessen Prognosen für dieses Jahr deuten auf eine langsamere Belebung des Geschäfts hin. Die Papiere fielen vorbörslich um 3,3 Prozent. Aktien des Chip-Produzenten Qualcomm gaben zugleich um 1,5 Prozent nach. Die Bank Morgan Stanley hatte zum Untergewichten im Portfolio geraten.

Aktien von Spotify schnellten vorbörslich um 11 Prozent nach oben. Der Streamingdienst hat im vierten Quartal dank wachsender Abonnentenzahl deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor.

Unter den Aktien der Old Economy büßten Coca-Cola 4 Prozent ein. Der Getränkeriese blieb mit der Umsatzprognose für dieses Jahr hinter den Erwartungen am Markt zurück. Aktien des Chemiekonzerns DuPont gewannen 2 Prozent, hier übertraf der Quartalsgewinn die Schätzungen am Markt.