US-Börsen zur Eröffnung freundlich, Dow plus 0,4 Prozent

Die Ölpreise, die zum Wochenstart angesichts der wieder zugespitzten Lage im Nahen Osten kräftig zugelegt hatten, gaben etwas nach. Anleger sind erleichtert, da die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran noch hält, auch wenn sie zunehmend gefährdet erscheint.

Stimmungsdaten der US-Dienstleister in Form des ISM-Index schwächten sich gegenüber dem Vormonat leicht ab, signalisierten weiterhin Wachstum für den Sektor. Zusammen mit dem ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes würden die Daten einer konjunkturell stabilen Entwicklung nicht entgegenstehen, schrieben die Ökonomen der Helaba und weiter: "Die US-Notenbank dürfte mit dieser Entwicklung darin bestärkt werden, es bezüglich Zinssenkungen nicht eilig zu haben."

Mit Blick auf die weltweit bekanntesten Aktien zog das Intel-Papier Aufmerksamkeit auf sich. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg führt der iPhone-Hersteller Apple Gespräche mit dem Chiphersteller und auch mit Samsung, um seine Abhängigkeit vom taiwanesischen Zulieferer TSMC zu verringern und Lieferengpässe abzufedern. Intel sprangen um gut zehn Prozent auf einen weiteren Rekordstand hoch.

Um 10,4 Prozent ging es zugleich für Pinterest nach oben. Der Social-Media-Konzern übertraf mit seinem Zahlenwerk erneut die Erwartungen und überraschte zudem mit einer besser als erwarteten Umsatzprognose für das zweite Quartal. Gut dürften vor allem die weiter deutlich gewachsenen Nutzerzahlen und Werbeerlöse ankommen.

Der Pharmakonzern Pfizer meldete für das erste Quartal ein überraschend deutliches Umsatzwachstum, was vor allem neuen Medikamenten zu verdanken war. Die bekräftigten Jahresziele erscheinen laut der US-Bank JPMorgan nun konservativ. Die Aktie gewann 0,4 Prozent.

Für Aktien des Automatisierungstechnik-Unternehmens Rockwell ging es 9,5 Prozent nach oben, da das Automatisierungstechnik-Unternehmen mit seinem Quartalsbericht und Ausblick überzeugte. Paypal brachen dagegen trotz eines Gewinns über den Erwartungen um zehn Prozent ein. Dass die Krypto-Börse Coinbase einen rund 14-prozentigen Stellenabbau plant, sorgte in dem Papier für einen Kursgewinn von 1,4 Prozent.