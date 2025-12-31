US-Börsen starten behauptet - Dow vor Jahresplus von 13,6 %

Der marktbreite S&P-500 lag zuletzt mit einem Abschlag von ebenfalls 0,14 Prozent bei 6.886,41 Punkten und nimmt Kurs auf ein Jahresplus von 17,1 Prozent. Der technologielastige Nasdaq Composite ermäßigte sich im Frühhandel um 0,16 Prozent auf 23.380,863 Punkte. Seit Jahresbeginn hat der Index damit 21,1 Prozent zugelegt. Die US-Börsen steuern damit trotz geopolitischer Unsicherheiten, der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und den jüngsten Ängsten vor einer KI-Blase auf ein erfolgreiches Jahr zu.

Der stärkste Wert innerhalb des Dow dürften Nvidia sein, die Aktie des KI-Chipmarkführers hält derzeit bei einem Jahresplus von rund 40 Prozent. Nvidia-Aktien hatten im Herbst zeitweise noch deutlich stärker zugelegt, kamen dann mit den Ängsten vor einer KI-Blase wieder etwas zurück. Unter den stärksten Werten im S&P finden sich Warner Brothers Discovery, die Aktie hat vor dem Hintergrund einer Bieterwettbewerbs um den Konzern heuer schon knapp 173 Prozent zugelegt. Paramount Sundance und Netflix haben zuletzt konkurrierende Übernahmeangebote für den US-Medienkonzern vorgelegt.

Mit Spannung erwartet wird jetzt die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Jänner und die Nominierung eines neuen Fed-Chefs durch US-Präsident Donald Trump. Aufmerksam verfolgt werden an den Aktienmärkten weltweit auch die Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine. Die Verhandlungen zur Beendigung des von Russland begonnenen Kriegs in der Ukraine gehen nach Angaben aus Kiew mit einem Gipfel Anfang Jänner in die nächste Runde.