US-Börsen schließen mit neuen Rekorden

Der Dow Jones steigerte sich indes um satte 1,62 Prozent auf 49.652,14 Punkte. Hier gab der starke Kursanstieg des Schwergewichts Caterpillar Rückenwind. Der Baumaschinenhersteller übertraf dank einer hohen Nachfrage wegen des steigenden Energiebedarfs von Rechenzentren die Gewinnerwartungen. Das ließ die Aktien an der Spitze des Dow um fast zehn Prozent hinaufschnellen.

Für die A-Aktien von Alphabet ging es ebenso um annähernd zehn Prozent auf ein Rekordhoch nach oben. Der Google-Mutterkonzern wuchs zu Jahresbeginn dank des anhaltenden KI-Booms und hoher Werbeeinnahmen deutlich stärker als erwartet.

Die Titel des Chipherstellers Qualcomm sprangen dank guter Geschäfte mit Daten- und Rechenzentren um 15 Prozent nach oben und erreichten den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres.

Dagegen mussten die Anleger von Meta einen Kursrutsch von knapp neun Prozent verkraften. Der Facebook-Konzern schraubt nach nur drei Monaten die Ausgaben für KI-Infrastruktur noch einmal hoch, was am Markt nicht gut ankam. Hohe Investitionen und die nur erwartungsgemäßen Ziele für das laufende Quartal hätten die zuletzt positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Hintergrund gedrängt, kommentierte UBS-Analyst Stephen Ju.

Für die Anteile von Microsoft ging es trotz eines weiter kräftigen Wachstums um 3,9 Prozent nach unten. Analyst Raimo Lenschow von der Barclays Bank attestierte der Cloud-Sparte Azure nur eine moderate Wachstumsbeschleunigung im vergangenen Quartal.

Auch außerhalb der Technologiebranche sorgte die Berichtssaison für Licht und Schatten. Der Pharmakonzern Merck & Co steigerte dank neuer Medikamente den Quartalsumsatz und übertraf die Erwartungen. Die Aktien gaben dennoch etwas nach, und zwar um 1,6 Prozent. Beim Konkurrent Eli Lilly sorgten ein besser als erwartet ausgefallener Jahresauftakt und der angehobene Umsatzausblick für eine Kurs-Rally von 9,8 Prozent.

Dagegen verloren Ford-Aktien 1,3 Prozent. Der Autobauer konnte weder mit einem überraschend hohen Quartalsgewinn noch mit frühen Gesprächen mit der US-Regierung über Militäraufträge punkten.

Die Aktien von Apple gingen im Vorfeld der Vorlage frischer Ergebnisse um 0,4 Prozent höher aus dem Handel.