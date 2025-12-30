Trend Logo
US-Börsen schließen am Dienstag mit leichten Verlusten

Die US-Börsen sind am vorletzten Handelstag des Jahres mit leichten Verlusten aus der Sitzung gegangen. Die meisten Investoren dürften für 2025 bereits ihre Bücher geschlossen haben, weswegen auch zu Silvester keine größeren Kursbewegungen erwartet werden. Der Dow Jones verringerte sich am Dienstag um 0,20 Prozent auf 48.367,06 Einheiten. Für den S&P-500 ging es um 0,14 Prozent auf 6.896,24 Zähler hinab. Der Nasdaq Composite sank um 0,24 Prozent auf 23.419,08 Punkte.

Am Abend wurde das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der Federal Reserve (Fed) veröffentlicht. Daraus wurde bekannt, dass selbst einige der Befürworter der Zinssenkung eingeräumt hätten, dass sie "angesichts der verschiedenen Risiken für die US-Wirtschaft auch dafür hätten sein können, den Zielbereich unverändert zu lassen", hieß es in dem Fed-Protokoll.

Auf Unternehmensseite lehnte der US-Medienkonzern Warner Bros Discovery (plus 0,5 Prozent) Medienberichten zufolge das Übernahmeangebot der TV- und Filmfirma Paramount Skydance (plus 0,1 Prozent) über 108,4 Mrd. Dollar (91,8 Mrd. Euro) weiterhin ab. Vor Weihnachten war bekannt geworden, dass der US-Softwaremilliardär Larry Ellison das Paramount-Angebot mit einer persönlichen Finanzierungsgarantie stützt.

Indes stabilisierten sich Aktien von Minenbetreibern größtenteils nach den kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche bei Gold und Silber. Newmont gewannen 2,1 Prozent und Hecla 1,5 Prozent.

Im wichtigen Technologiesektor sanken unterdessen die weltweit im Fokus stehenden KI-Aktien von Nvidia um 0,4 Prozent. Der Anteilsschein peilt für 2025 eine insgesamt positive Jahresbilanz von plus 40 Prozent an.

