US-Börsen mehrheitlich leichter im Frühhandel

Nachdem es zunächst von iranischen Staatsmedien geheißen hatte, zwei Raketen des Iran hätten ein US-Kriegsschiff in der für den globalen Öltransport wichtigen Seestraße von Hormuz getroffen, schnellten die Ölpreise nach oben. Zugleich sah es nach deutlichen Verlusten an den US-Börsen aus. Als das US-Nachrichtenportal Axios kurz darauf jedoch einen hochrangigen US-Vertreter mit der Aussage zitierte, dass die Fregatte nicht getroffen worden sei, beruhigte sich die Lage. Die Ölpreise kamen etwas zurück und die Verluste an den US-Börsen verringerten sich.

Der Dow Jones gab im Frühgeschäft 0,42 Prozent auf 49.292 Punkte nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Composite legte hingegen dünne 0,04 Prozent auf 25.124 Einheiten zu. Er hatte bereits vor dem Wochenende, wie auch der S&P 500, angesichts starker Apple-Zahlen seine Rekordrally fortgesetzt. Der breiter gefasste S&P-500 fiel kurz nach dem Sitzungsauftakt magere 0,04 Prozent auf 7.227 Punkte.

Was Konjunkturdaten betrifft, startet die Woche erst einmal ruhig. Erst in den kommenden Tagen dürfte es wieder spannender werden mit ISM- und Arbeitsmarktdaten sowie mit dem Michigan-Verbrauchervertrauen.

Unter den Einzelwerten stehen Ebay im Fokus. Der nach Börsenwert deutlich kleinere Einzelhändler für Videospiele und Unterhaltungselektronik Gamestop will die E-Commerce-Auktionsplattform für 125 US-Dollar je Aktie oder insgesamt rund 56 Milliarden Dollar übernehmen. Während die Ebay-Papiere um fast fünf Prozent hochsprangen, gaben Gamestop um 4,2 Prozent nach.

Celcuity sprangen um 17 Prozent hoch. Das Biotech-Unternehmen gab erfreuliche Neuigkeiten bekannt: Eine Phase-III-Studie mit einem Medikament gegen eine bestimmte Brustkrebsmutation hat ihren primären Endpunkt erreicht.

Nachbörslich könnten zudem die Aktien des Software-Unternehmens Palantir und die auf Breitbandzugänge für Telekomnetzwerk-Betreiber spezialisierte Adtran Holdings Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Beide werden über ihr abgelaufenes erstes Quartal berichten. Im Vorfeld der Ergebnispräsentation stiegen Palantir 1,6 Prozent und Adtran legten 0,7 Prozent zu.